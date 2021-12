Homenagem a Belchior no último Ocidente Acústico do ano

O projeto Ocidente Acústico encerra a temporada 2021 nesta quinta-feira (30), com um show da banda Os Latinoamericanos. O grupo, junto desde 2016, mistura elementos de rock, reggae, jazz e outros estilos para revisitar músicas da carreira do cantor Belchior. A apresentação no Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) começa às 21h, e os ingressos (a partir de R$ 40,00) podem ser adquiridos via Sympla. É solicitado apresentar o comprovante de vacinação, e o uso de máscaras será obrigatório para circulação.