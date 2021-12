Novo filme de Woody Allen, 'O festival do amor' tem sessões de pré-estreia

O novo longa do diretor Woody Allen, chamado O Festival do Amor, terá pré-estreias nos cinemas brasileiros a partir do dia 30 de dezembro. O filme traz uma história cheia de referências especiais e escondidas a grandes mestres do cinema, como Jean-Luc Godard, François Truffaut, Federico Fellini, Ingmar Bergman e Luiz Buñuel. Filmado na cidade de San Sebastián, no País Basco, Espanha, a produção traz no elenco nomes de peso como Christoph Waltz, Wallace Shawn, Gina Gershon e Louis Garrel.

“Eu já estive no Festival de San Sebastián e me lembrei de como a cidade é linda, então decidi escrever uma história que se passasse lá”, revelou Woody Allen a respeito da escolha da locação. Questionada a respeito de seu trabalho no filme, a atriz Gina Gerson definiu o projeto como “uma verdadeira carta de amor ao cinema”.

O enredo gira em torno de Mort Rifkin (Wallace Shawn) e sua esposa, Sue (Gina Gershon), que trabalha como assessora de diretores de cinema. Eles viajam para a Espanha para acompanhar o Festival de San Sebastián, e, após deixarem-se envolver pelo charme e magia da cidade, Mort passa a desconfiar que Sue pode estar tendo um caso com um atraente diretor francês (Louis Garrel). Este é o 50º longa da carreira de Woody Allen, que também assina o roteiro. O lançamento oficial de O festival do amor no Brasil será no dia 6 de janeiro.