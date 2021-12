Pinacoteca Aldo Locatelli apresenta três exposições ao público

Apresentando diferentes perspectivas artísticas, a Pinacoteca Aldo Locatelli está atualmente com três belas exposições distintas em cartaz. Com datas de término variando entre janeiro e fevereiro do próximo ano, a pinacoteca, localizada no Paço dos Açorianos, oferece assim uma ótima opção de lazer para o público que vai passar os últimos dias de 2021 e os primeiros dias de 2022 em Porto Alegre.

A exposição que ficará menos tempo em cartaz, com data de término no dia 3 de janeiro, é a Ocupação Cromática, do artista gaúcho Fernando Limberger e com curadoria de Fernanda Albuquerque. A obra foi especialmente concebida para o porão da pinacoteca, apresentando um conjunto de instalações que formam uma paisagem onírica, com cores vibrantes e elementos como pedras, areia, palha e penas, provocando reflexões sobre a relação entre memória e sonho.

Outras duas exposições ficam em cartaz na pinacoteca até 25 de fevereiro. A primeira é a exposição 60 Anos no Futuro: Atelier Livre e o Artista-Professor, que faz homenagem às seis décadas de atividades do Atelier Livre Xico Stockinger, modelo de escola pública aberta e responsável pela formação de inúmeros artistas e pela projeção de Porto Alegre no campo das artes no Brasil. A outra obra em apresentação até o final de fevereiro é a exposição A Fonte de Todos os Ventos – Cem Anos de Nelson Jungbluth, que homenageia um dos mais importantes artistas plásticos gaúchos do último século. Nelson, cujo centenário do nascimento se completou no último mês de novembro, foi um notório desenhista, pintor e designer, sendo uma de suas obras mais famosas a figura da rosa dos ventos que formava a identidade visual da Varig.