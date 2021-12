Oficina gratuita de prática de curta-metragem recebe inscrições

Já estão abertas as inscrições para a oficina prática de curta-metragem que será organizada pela Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac) e realizada através do Instituto Estadual de Cinema (Iecine). O curso pretende explorar o universo fora da caixa nas narrativas e estéticas do audiovisual em formatos curtos, buscando descobrir e apresentar as mais diversas possibilidades e ideias para trabalhar do desenvolvimento à realização de curtas. "A carreira dos profissionais do audiovisual costuma começar pelo curta, local da experimentação e do livre exercício da criatividade. É o melhor caminho para se revelar talentos", avalia Zeca Brito, diretor do Iecine RS.

O ministrante do curso será o cineasta Giovani Borba, diretor, roteirista e produtor que já trabalhou em filmes como Entre os dias, Banca forte e o longa Casa vazia. A oficina se desenvolverá ao longo de dez encontros, realizados de segunda-feira a sexta-feira, das 14h30 às 17h30, entre os dias 3 e 14 de janeiro de 2022. O local do curso será o Laboratório Iecine Odilon Lopez, localizado no 5º andar da Casa de Cultura Mário Quinta. As inscrições são gratuitas, e podem ser feitas pelo link na bio do perfil @ieciners no Instagram.