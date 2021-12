Ariele é a convidada de dezembro no Projeto Música no Terraço

A cantora, MC e slammer Ariele, também conhecida pelo nome artístico Proletarie, é a convidada de dezembro do Projeto Música no Terraço, da Casa de Cultura Mário Quintana (CCMQ). A iniciativa tem como objetivo divulgar o trabalho de novos talentos locais, com gravações mensais de apresentações realizadas no terraço do sétimo andar da instituição.

Ariele, nascida e criada na periferia de Porto Alegre, desde cedo se envolveu com a cultura Hip Hop. Iniciou a sua carreira artística em 2013, aos 15 anos, e em 2020 lançou o primeiro single, Fei Jão. O vídeo da apresentação de Ariele no projeto, acompanhada pelo tecladista Diego Schütz, já está disponível ao público no canal do Youtube e no perfil do Instagram da CCMQ.