Nino lança 'Normal', single que traz um retrato do Brasil após 2018

Apresentando a história de um brasileiro comum na semana de Natal, com vicissitudes também tão cotidianas, o cantautor porto-alegrense Nino lança nesta quinta-feira (23) o single Normal, que faz um retrato do Brasil após 2018.

Composta durante as últimas eleições presidenciais, enquanto via muitas pessoas pacatas se transformarem, a canção é um reflexo do tempo em que vivemos e também da história do nosso País. Para o artista, esses comportamentos retrógrados e essa agressividade direcionada às minorias é resultado do Brasil dos últimos 500 anos.