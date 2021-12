Theatro São Pedro entrega a 4ª edição do Troféu Eva Sopher

A quarta edição de entrega do Troféu Eva Sopher, homenagem à empreendedora cultural que por mais de 40 anos foi diretora do teatro mais antigo de Porto Alegre, aconteceu no início da noite da última quarta-feira (22) no Memorial Theatro São Pedro. A premiação tem por objetivo valorizar personalidades públicas ou instituições que colaboraram com a promoção da cultura.

Neste ano, os agraciados foram: Gerdau (categoria instituição), representado pelo líder de operações do RS; Jean Peluso; o governador Eduardo Leite (categoria destaque cultura); a atriz e diretora Ida Celina (categoria personalidade artística); o ator Sirmar Antunes (categoria personalidade artística); e a colaboradora do Theatro São Pedro Carmen Lúcia da Fonseca Morandi (categoria reconhecimento da casa).

No final da cerimônia, o presidente da Associação Amigos do Theatro São Pedro, Gilberto Schwartsmann, descerrou placa em homenagem ao Professor Luiz Osvaldo Leite, um dos sócios fundadores da AATSP e que tanto contribuiu para a cultura.

A missão do Prêmio Eva Sopher é divulgar tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, figuras públicas e marcas organizacionais que fazem a diferença dentro do universo cultural. A Fundação Theatro São Pedro segue firme com a missão e os valores proferidos por Eva.