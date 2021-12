Dois dias de música em formato virtual e gratuito no Festival Zandara

Para encerrar 2021, o Festival Zandara realiza dois dias de espetáculos, virtuais e gratuitos, no canal de YouTube da Zandara Produções. O primeiro dia de evento, na terça-feira, privilegia a cultura brasileira. A partir das 18h, o show Damas do Samba recebe Graça Braga, Priscila Amorim, Raquel Tobias e Zanza Simião para cantar clássicos das divas brasileiras. Às 20h é a vez de Samba virado à paulista, que reúne nomes da nova geração do samba paulistano, e às 22h, a banda Mato Seco traz seu reggae com temas sociais, políticos e espirituais.

Na quarta-feira, a programação é voltada ao rap, com ênfase na atuação das mulheres. Às 18h, Mulheres Negras do Rap Homenageiam recebe oito MCs que compuseram canções especialmente para o espetáculo e, às 20h, Divas do Hip Hop reúne um grupo forte de artistas mulheres. O encerramento, que acontece às 22h, fica por conta do Concerto Hip Hop, com banda de apoio 100% feminina.