Caravanas Sinos está com inscrições abertas

Com foco na capacitação de professores e monitores, e também para alunos, instrumentistas e regentes das orquestras dos projetos sociais, a iniciativa Caravanas Sinos, do Sistema Nacional de Orquestras Sociais, está com inscrições abertas no site oficial do projeto. As atividades acontecem entre os dias 12 e 20 de fevereiro na região de Recanto Maestro, distrito dos municípios de São João Polêsine e Restinga Sêca.

As caravanas oferecem cursos e oficinas presenciais e intensivas das diferentes linhas de ações do projeto, em cidades de todas as regiões do Brasil. O Sinos é uma parceria da Funarte com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com curadoria de sua Escola de Música.

As atividades, gratuitas, têm à frente um time de profissionais de música integrantes da rede do Sinos, e são realizadas nos espaços dos projetos sociais e em instituições parceiras, como escolas, conservatórios, universidades, teatros, orquestras profissionais e associações.

As próximas paradas das caravanas devem acontecer no mês de março, em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, e em abril, na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo.