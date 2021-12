Depósito de Teatro lança curso intensivo de artes cênicas

Desenvolvido para aqueles que nunca fizeram teatro e buscam novas experiências na vida, o Depósito do Teatro lança mais uma edição de um curso intensivo de artes cênicas, que irá acontecer presencialmente entre os dias 10 e 15 de janeiro. As aulas são pensadas para todas as pessoas que querem exorcizar sua timidez, melhorar sua comunicação e aumentar sua autoestima.

Essencialmente prático, o curso visa proporcionar aos alunos uma interação profunda através do contato com o lúdico e com o desenvolvimento da imaginação. As atividades buscam a vivência e o desenvolvimento de uma prática teatral para despertar o contato e o convívio adormecidos durante este longo isolamento.

Para isso, serão aplicados exercícios de expressão corporal e vocal, improvisação, imaginação, contato consigo mesmo e presença. No final das aulas, os participantes irão apresentar pequenas cenas de conclusão de curso.