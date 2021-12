Litoral gaúcho recebe show de Maiara e Maraísa e Zé Neto e Cristiano

Uhuu Nesta segunda-feira (27), duas das melhores duplas sertanejas do momento se juntam no litoral gaúcho para uma apresentação no Maori Beach Club, em Xangri-lá. O show de Maiara e Maraísa e Zé Neto e Cristiano acontece às 22h e os ingressos já estão à venda através da plataforma. A noite contará também com a participação de DJ Hans Ancina, Gabriel Lorenzo, DJ Raffa Santos e Eme DJ.

No palco, as pequenas irmãs gêmeas Maiara e Maraísa se transformam e viram gigantes, dominando todo espaço e fazendo o público ficar completamente vidrado. São naturais como crianças quando brincam de cantar em casa, e talvez seja essa uma das justificativas de tanto sucesso: a naturalidade.

Hoje, elas acumulam mais de 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mais de 6 milhões de inscritos no canal de YouTube e quase 4 bilhões de visualizações na mesma plataforma.

Já Zé Neto & Cristiano, duas vozes que já são referências da nova geração sertaneja, mostram o talento musical e se consolidam em todo o Brasil com o lançamento do CD/DVD intitulado Zé Neto & Cristiano – ao vivo em São José do Rio Preto. A dupla inclusive chegou a ser indicada ao Grammy Latino 2020.

Recentemente os cantores fizeram o super lançamento da faixa Você beberia ou não beberia?, que traz além das batidas que são marcas registradas dos sertanejos, um pouco do "piseiro", que já é sucesso nacional.