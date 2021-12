Especial de Natal do 'Castelo Rá-Tim-Bum' homenageia Sérgio Mamberti

Em formato de animação, diversos personagens do Castelo Rá-Tim-Bum voltam às telinhas da TV Cultura e da TV Rá Tim Bum neste final de ano no especial Noite de Natal no castelo. O programa, narrado pela atriz e cantora Zezé Motta, faz ainda uma bonita homenagem ao ator Sérgio Mamberti, o eterno Dr. Victor.