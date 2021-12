Espetáculo 'Onde está Liz dos Santos?' em ultimos dias de temporada virtual

Com texto de Beatriz Malcher e direção de Tatiana Tiburcio, o espetáculo Onde está Liz dos Santos? encerra sua temporada virtual no canal de YouTube Firjan Sesi no dia 30 de dezembro. A peça, que conta uma história de perseguição e submissão, acompanha o desaparecimento de uma artista engajada politicamente em uma cidade dominada por milicianos.

O trabalho foi escrito durante a 6ª turma do Núcleo de Dramaturgia Firjan Sesi, com coordenação de Diogo Liberano. No elenco do espetáculo estão Anderson Guimarães, Clarissa Menezes, Fernanda Dias, João Mabial, Julio Wenceslau e Luciana Lopes.

Na produção, Maria das Graças (Luciana) busca sua filha Liz, que desapareceu após ser levada à delegacia local. A busca expõe uma trama de violência que envolve o Estado, a alta burguesia agrária e a igreja. A narrativa também é contada a partir de obras, no estilo lambe-lambe, deixadas pela personagem-título.

Para escrever a dramaturgia, a autora se inspirou em entrevistas que leu com pessoas que moram em zonas de milícia e em um episódio que ouviu de uma senhora na porta do banco: ela perdeu um filho, casa e negócio depois que a família deixou de pagar pelos serviços cobrados pelo grupo clandestino.