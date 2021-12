Ingressos do Porto Verão Alegre 2022 começam a ser vendidos nesta quinta-feira

site oficial do festival Depois de uma edição virtual atípica durante o inverno, o Porto Verão Alegre volta a ocupar os palcos da cidade em 2022 entre os dias 13 de janeiro e 19 de fevereiro. Com o slogan Bem-vindo de volta, o evento abre a venda de ingressos nesta quinta-feira (23) pelo. Não haverá ponto físico para compra de bilhetes.

Já estão confirmadas 64 atrações, com uma programação musical com mais de 20 shows, muitos deles inéditos no evento. Doze peças escolheram a ocasião para estrear nos palcos, como As malcriadas senhoras, A última cartada, Mientras la noche cae, Extremidades e Leonel.

Os espetáculos irão acontecer em nove espaços culturais da cidade: Casa de Espetáculos, Foyer Mulipalco do Theatro São Pedro, Instituto Ling, CHC Santa Casa, Sala Carlos Carvalho e Teatro Bruno Kiefer na Casa de Cultura Mario Quintana, Teatro de Arena, Teatro CIEE e Teatro do Bourbon Country.

Os valores dos ingressos variam de R$70,00 (inteira) no Teatro do Bourbon Country e Teatro CIEE a R$50,00 (inteira) nos demais locais. Há desconto de 20% para clientes banricompras (limite de dois ingressos por peça por titular do cartão) e de 50% para estudantes, idosos e demais beneficiados pela Lei da Meia Entrada, além de artistas (sob apresentação da Carteira do Sated com o DRT).

Também integra o Porto Verão Alegre de 2022 o CENASIG, tradicional espaço de debate proporcionado pela parceria com a Sigmund Freud Associação Psicanalítica. Serão duas sessões com programação diferente para cada uma.