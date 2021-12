Arte urbana invade rotas intermunicipais de ônibus no RS

Relatos de viagem e registros de arte urbana fazem parte do conteúdo dos 10 mil fanzines que começaram a ser distribuídos em diferentes rotas de ônibus intermunicipais do Rio Grande do Sul na última semana. Essa ação é resultado do projeto Território Rua - Poética da Geografia, do Instituto SAMba de Caxias do Sul.

Realizada com recursos do edital Pró-Cultura RS - FAC, a iniciativa tem vetores conceituais e de criação que transitam pelos campos da arte urbana e contemporânea, elaborados em formato fanzine, suporte gráfico alternativo que, no caso, tem como objetivo chegar até a população e, em especial, aos passageiros dos ônibus que percorrem da região.

A proposta tomou forma depois de diversas viagens feitas por rotas diferentes de ônibus. Os artistas Maurício Pesk e Fernanda Rieta, integrantes do Coletivo Rua, viajaram para Erechim, Pelotas e Santa Maria. A escritora Cris Lavratti e os jornalistas Marcelo Mugnol e Carlinhos Santos fizeram viagens para Santa Rosa, Santana do Livramento e Santa Vitória do Palmar, respectivamente.

Todos os roteiros foram feitos por meio de transporte coletivo e, ao final, imagens, textos, rascunhos, registros e apontamentos destes caminhos foram transformados em zines, que agora estão sendo distribuídos nos ônibus dessas linhas de passageiros.

O mapeamento visual e narrativo buscou construir redes de informação e de apontamentos artísticos, jornalísticos e poéticos, na perspectiva dos relatos, por diferentes linguagens, de geografias estéticas e humanas, que descrevam ou apontem diferentes contextos de produção de arte urbana no Estado.

As viagens também foram registradas em postagens nas redes sociais do projeto, usando diferentes suportes e mídias de criação. Para reunir o resultado deste material garimpado, escolheu-se como formato o fanzine, distribuindo de forma gratuita todos os materiais visuais, as escritas, os relatos, as fotografias e os recortes da arte de ruas produzidos em diferentes realidades.

O projeto Território Rua - Poética da Geografia busca o diálogo e as interlocuções criativas dos diferentes envolvidos neste processo de integração e descobertas de um mapa estético contemporâneo possível no ambiente da arte urbana gaúcha. A distribuição dos fanzines vai até o final de janeiro.