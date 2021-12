Concerto natalino da Brasil Jazz Sinfônica.na TV Cultura

Para este final de ano, a TV Cultura preparou uma programação especial em parceria com a Brasil Jazz Sinfônica. No Natal, às 22h do sábado (25), o canal exibe um concerto com músicas natalinas, com participação de Simoninha, do Coral de Heliópolis, e de Rolando Boldrin. A apresentação foi gravada no Memorial da América Latina, em São Paulo, e a regência do espetáculo ficou por conta de Ruriá Duprat.

No repertório estarão músicas como Bate o sino, Natal branco, Noite feliz, Noite Santa, Boas festas, Christmas tree, Have yourself a merry little Christmas, Que maravilha viver (What a wonderful world) e Sleigh ride.

Já no sábado da semana que vem, primeiro dia do ano, a emissora exibe, às 22h, a apresentação inédita da orquestra na Expo 2020 Dubai.