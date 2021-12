Shows inéditos integram programação de Natal do Canal BIS

Em clima de festas de final de ano, o canal BIS celebra com a presença de grandes nomes da música. Nesta sexta-feira (24), a partir das 20h30min, quem começa os trabalhos é Seal, com o espetáculo inédito Front and center presents: Seal.

Em um ambiente intimista, o sucesso Kiss from a rose ganha uma roupagem especial e o artista também interpreta outras canções destacadas de sua carreira.

Na mesma noite, às 22h15min, o também inédito Love goes - live at Abbey Road, de Sam Smith, mostra as músicas do novo álbum do cantor, em uma apresentação no lendário Abbey Road Studios.

No dia do Natal, sábado, o especial continua às 14h com Gwen Stefani - You make it feel like Christmas, no qual a cantora apresenta sucessos natalinos em um misto de música e humor.

Na véspera de ano novo, no dia 31, o BIS apresenta ainda shows de Diogo Nogueira, Adele, Sandy & Junior, Coldplay e U2.