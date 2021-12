Brasil disputa vaga no Oscar 2022 com curta, e sem 'Deserto Particular'

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou, nesta terça (21), uma lista de filmes pré-indicados ao Oscar de 2022. Entre os títulos, estão o novo "Homem-Aranha", o documentário sobre a cantora Billie Eilish e o curta brasileiro "Seiva Bruta", de Gustavo Milan.

Apesar de muita expectativa, o principal filme nacional cotado para o prêmio, Deserto Particular, de Aly Muritiba, está de fora da disputa.

Seiva Bruta, no entanto, segue em disputa à indicação brasileira na próxima edição do principal prêmio de cinema do mundo. O filme concorre na categoria de melhor curta-metragem em live-action, ao lado de "Ala Kachuu - Take and Run", "Censor of Dreams", "The Criminals", "Distances", "The Dress", "Frimas", "Les Grandes Claques", "The Long Goodbye", "On My Mind", "Please Hold", "Stenofonen", "Tala'vision", "When the Sun Sets" e "You're Dead Helen".

Exibido no Festival de Curtas Kinoforum, o filme de Milan narra a história de Marta, uma jovem venezuelana que está imigrando para o Brasil quando encontra um jovem casal com dificuldades e passa a amamentar a filha deles.

Também seguem na corrida ao Oscar os filmes "A Mão de Deus", de Paolo Sorrentino, "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", de Jon Watts, "Billie Eilish: The World's a Little Blurry", de R. J. Cutler, e "Amor Sublime Amor", de Steven Spielberg.

A seleção dos finalistas será divulgada pela Academia em 8 de fevereiro. Depois, no dia 27 do mês seguinte, acontecerá a cerimônia de entrega do prêmio, em Los Angeles.