Em clima natalino, The Fevers relança single 'É Natal'

Comemorando 56 anos de carreira, e celebrando a esperança de dias melhores a partir das festas de final de ano, o conjunto The Fevers promove, nesta semana, o relançamento do single É Natal. A composição, de autoria do vocalista Luiz Cláudio, foi gravada e mixada no ESG Studios em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e está disponível para audição nas plataformas digitais.