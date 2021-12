'O Fino da Fossa' traz as dores da sofrência no 'Ocidente acústico'

Não existe nenhuma receita fácil para curar as dores do coração. Mas, felizmente, existem aquelas músicas que vão no fundo da fossa, que cutucam as feridas, que afundam as mágoas e exalam remorsos e indignações. Foi exatamente isso que uniu os colegas de palco Iandra Cattani e Rodrigo Fernandez em um espetáculo dedicado às dores da sofrência.

O Fino da Fossa, uma catarse musical que transita do humor ao drama, se apresenta nesta quinta-feira (23), às 21h, no Ocidente acústico, no Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960). O grupo homenageia grandes mestres das paixões dolorosamente terminadas, recriando clássicos do gênero como Total eclipse of the heart, Ne me quitte pas e Back to black.

Os ingressos para a performance podem ser adquiridos através da plataforma Sympla. Os 50 bilhetes disponíveis custam R$140,00 (mesa para até quatro pessoas), R$75,00 (mesa para dois) e R$40,00 (cadeira).