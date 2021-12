Voz que ecoa na luta contra desigualdades, Rafa Rafuagi lança primeiro livro

Usando a música como ferramenta no combate contra violências e desigualdades, um jovem gaúcho morador de Esteio fez seu nome na cena artística nacional e regional. Foi através do hip hop, com um projeto iniciado em 2002, que Rafael Diogo dos Santos, conhecido como Rafa Rafuagi, traçou sua carreira dentro e fora dos palcos. Ativista, MC e agora escritor, lançou recentemente, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, seu primeiro livro, Teoria prática, a história das juventudes na engenharia social.

Com quase 20 anos de carreira, começou a atuar no universo musical depois de ter tido a oportunidade de vivenciar a pedagogia aliada à música dentro do ambiente escolar. "Um professor de história levou um rádio para aula para trabalhar os conteúdos da disciplina através do som popular, com funk, rap e samba. Foi ali que as portas se abriram e eu entrei na cultura do hip hop. Alguns meses depois eu já organizei e formei o grupo Rafuagi, que levo comigo até hoje", conta.

O primeiro Prêmio Hutúz da carreira, o maior da cultura hip hop da América Latina e dado pela Central Única das Favelas (Cufa), veio em 2006. Três anos depois a vitória se repetiu. Na ocasião, Rafa teve a oportunidade de conhecer o grande rapper Emicida, que hoje assina o posfácio do seu novo livro. "Nos conhecemos em uma situação em que os dois estavam buscando um lugar ao sol. Ele alcançou de um jeito, e eu de outro. É muito bom olhar para trás e ver que, no fim, todo mundo acabou vencendo."

Foi em 2010, logo na sequência, que seu talento e sua competência passaram a transcender a veia artística, ecoando e ganhando espaço também na vida política da região onde mora. Sempre engajado com a vida nas comunidades, começou a atuar com a elaboração de políticas públicas e projetos capazes de fazer a diferença. Nessa mesma época, em Esteio, aprovou a lei da Semana do Hip Hop, que posteriormente serviu de exemplo para outras sete cidades do Rio Grande do Sul.

"A partir disso começamos a dar vazão a uma série de ideias que vão contribuir e culminar em um plano de década dentro das periferias. Minhas próprias músicas começaram a se moldar dentro deste movimento, ficando com um cunho muito mais politizado." A música e o documentário Manifesto porongos, lançados em 2016, são exemplos disso. Com a participação de grandes historiadores, a produção teve como objetivo ampliar o debate a respeito da presença do negro na Guerra Farroupilha, dando visibilidade a uma história que, durante muito tempo, foi omitida dos livros acadêmicos e da grade curricular das escolas.

"Mesmo com um recurso muito menor, a gente cria iniciativas que muitas vezes cumprem o papel daquilo que, na verdade, deveria estar sendo feito pelo governo", reflete.

No início deste ano, ainda enfrentando as barreiras impostas pela pandemia, deu início a um projeto de encontros virtuais com diferentes personalidades e intelectuais para discutir propostas sustentáveis para as periferias e favelas no contexto em que vivemos. Ao mesmo tempo em que a iniciativa era pensada e desenvolvida, Rafa aproveitou para tirar da cabeça, e colocar no papel, uma série de ideias e assuntos que considerava relevantes dentro do cenário. "Foi assim que nasceu meu livro. Escrevi toda a base dele em sete dias e depois fiquei quase 10 meses lapidando o material, arrumando frases e tirando e colocando parágrafos."

Com o desenrolar das lives, aproveitou para estruturar o conteúdo que já tinha usando frases e citações de convidados e figuras importantes do meio como ponto de partida para levantar importantes discussões. Legalização da maconha, papel da branco no combate ao racismo e levantamentos históricos a respeito da população negra estão entre as temáticas abordadas na obra. "Ela tem uma linguagem simples para conseguir atingir as classes mais populares. Eu transito entre diferentes áreas, correlacionando a minha própria existência com as políticas públicas e os projetos dos quais já participei ou levo como referência."

A expectativa é de que, no ano que vem, o livro seja levado para o exterior. Países como Colômbia e Uruguai já estão com o lançamento marcado. "É muito importante que a gente tenha esse lugar de protagonismo no que diz respeito à transformação social. Precisamos quebrar esse ciclo de preconceito mostrando a relevância do nosso trabalho e o quanto ele ainda pode ser amplificado", finaliza.