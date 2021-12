Flauta doce de Vladimir Soares é atração de fim de ano no Musical Évora

A edição desta quarta-feira (22) do Musical Évora trará o espetáculo Solo de flauta doce - da Idade Média ao Século XX, com o músico Vladimir Soares. O repertório trará obras de Bach, Heberle, Yun e Telemann, entre outros. O recital gratuito acontece no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), às 12h30min, e é preciso apresentar comprovante de vacinação na entrada.

Flautista e educador musical, Vladimir Soares é ex-estudante da Orquestra Villa-Lobos e graduado em Música pela Ufrgs, com mestrado na Alemanha, onde é professor e reside há oito anos. Destacado intérprete na flauta doce, tem no currículo apresentações em diferentes locais do Brasil, além de países como Argentina, Uruguai e Inglaterra.