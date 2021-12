Telecine trará programação especial de Natal durante toda a semana

O Telecine já está em clima natalino e, para iniciar as comemorações, é hora de acender as luzes da árvore, pegar um pedaço de panetone e se aconchegar no sofá em frente à televisão. Entre os dias 20 e 24 de dezembro, o Telecine Touch preparou um aquecimento para toda a família. Já nos dias 24 e 25, a festa é no Telecine Pipoca.

Para iniciar os trabalhos, às 22h desta segunda-feira (20) será exibido o filme O melhor presente de Natal, sobre uma jovem que tenta recuperar um antigo carro de sua mãe. Na sequência, às 23h55min, o clássico romance Um carrossel de Natal irá ao ar.

Na terça-feira (21), a programação conta com Muito perto para o Natal, às 22h, e O Natal dos Coopers, às 23h40min. Estrelado por Kate Winslet e Cameron Diaz, O amor não tira férias vai ao ar às 22h no dia 22 de dezembro, seguido por Desfile de Natal às 00h25min. No dia seguinte, é a vez de Um homem de família às 22h, e Um sonho de Natal às 00h15min.

Encerrando o aquecimento natalino, no dia 24 de dezembro, Meu amor é um príncipe, no qual uma mulher se apaixona por um homem sem saber que ele está prestes a ser coroado rei, será exibido às 22h, e Casamento de Natal, sobre uma cerimonialista que volta à sua cidade natal para organizar o casamento da irmã, às 23h35min.

A programação continua no Telecine Pipoca no dia 24 de dezembro, com O Natal de Madea, às 10h25min; O Natal dos Darlingtons, às 12h15min; Um reencontro natalino, às 13h50min; Natal por escrito, às 15h25min; Um carrossel De Natal, às 17h; e Segunda chance para o primeiro amor, às 18h35min.

No dia 25 de dezembro, a comemoração é com Plantão de Natal, às 10h25min; Valsa de Natal, às 12h; Um Natal cinco estrelas, às 13h35min; O melhor presente de Natal, às 15h15min; Um buquê de Natal, às 16h50min; e Muito perto para o Natal, às 18h25min.