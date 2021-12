Concerto natalino é atração de fim de ano no Theatro São Pedro

A Orquestra Theatro São Pedro apresenta hoje, às 20h30min, seu Concerto de Natal. Com regência do maestro Evandro Matté, as canções serão interpretadas pelas cantoras Clarisse Diefenthaler (mezzo soprano) e Elisa Lopes (soprano).

A apresentação acontece no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), e os ingressos estão disponíveis na recepção do Multipalco (ao lado do Du'Attos Restaurante), das 13h30min às 18h, mediante 2kg de alimento não perecível. Seguindo os protocolos sanitários, o teatro funciona com 80% da capacidade máxima.

No programa, serão apresentadas árias de ópera, como Caro Nome, da ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, e Mon coeur sóuvre à ta voix, da ópera Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, além de canções natalinas.