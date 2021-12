Setor cultural gaúcho volta à cena e comemora resultados de 2021

Um dos setores mais atingidos pelos reflexos econômicos da pandemia de Covid-19, o segmento cultural volta a ocupar lugar de destaque na cena econômica e de entretenimento. O ano de 2021 não foi apenas de recuperação, mas de investimentos do governo do Estado para fortalecer a atividade.

Somente o Avançar na Cultura injetou R$ 84 milhões em diversos projetos da área em 2021, ultrapassando os R$ 76,1 milhões previstos inicialmente. “Esta é uma grande vitória, trata-se uma iniciativa inédita que liberou 100% do que foi demandado e, com isso, conseguimos manter a recuperação predial dos nossos patrimônios”, comemora a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, que apresentou o balanço da pasta em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira. Para a secretária, a qualificação de instituições, com a requalificação de espaços culturais é um dos principais legados de 2021.

Lançado em agosto deste ano, o Avançar na Cultura destinou R$ 43 milhões para o patrimônio cultural via investimentos e editais, R$ 30 milhões em editais para o Fundo de Apoio à cultura, R$ 7,5 milhões voltados às obras do Theatro São Pedro e Multipalco, R$ 3,1 milhões para programa social e agenda da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), e mais R$ 400 mil para o RS Criativo, voltados a capacitações, plataformas digitais e apoio aos territórios criativos. O valor total é superior aos recursos investidos nos últimos oito anos.

Outra marca histórica, de acordo com a secretária, refere-se aos R$ 56 milhões injetados no mercado cultural por meio do Pró-Cultura RS. Os valores foram investidos através da concessão de incentivos fiscais e superaram o recorde anterior, de 2020, quando haviam sido liberados R$ 41 milhões. A expectativa, diz Beatriz, é a ampliação de 100% no Limite Global de Investimentos da Lei de Incentivo à Cultura (LIC), chegando a R$ 70 milhões. No Fundo de Apoio à Cultura (FAC), a projeção de execução é de R$ 30 milhões, número 12 vezes maior do que em 2019.

Beatriz adiantou ainda a realização de concurso público para 2022, que contemplará o cargo de técnico em cultura. "O último concurso realizado para esta atividade aconteceu em 1992", disse, ao enfatizar a importância deste reforço no quadro de servidores.

A aproximação do governo do Estado com as prefeituras para estímulo a projetos culturais também foi comemorada por Beatriz, graças ao. fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura (SEC). Segundo a secretária, ninguém melhor do que as secretarias municipais de Cultura para apontar as necessidades e peculiaridades de cada cidade. Para se ter uma ideia, em relação ao início de 2021, o SEC aumentou sua adesão pelos municípios gaúchos em mais de 300%.

O presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfelft, classificou 2021 como um ano produtivo e mostrou-se otimista quanto às expectativas para 2022. “Estamos confiantes e otimistas”, afirmou, referindo-se aos avanços conquistados neste ano. Marcos Paulo; diretor artístico da Ospa, destacou o fato de a orquestra ter sido a primeira a retomar as atividades a partir do início das flexibilizações dos protocolos sanitários, e prevê bons frutos para o próximo ano, que já tem três turnês marcadas.