Filme de Alice Urbim tem pré-estreia nesta segunda-feira

canal do YouTube do projeto Nesta segunda-feira (20), às 20h, acontece a pré-estreia virtual do curta-metragem Porta e janela, escrito e dirigido por Alice Urbim, no. Rodado ao longo de 2020 e 2021, o filme retrata a trajetória dos pais de Alice, Carmen Julia De Verney Lorenzi e Ildo Natalino Lorenzi, de 96 anos, que estão juntos há quase sete décadas.

Mais de 290 km de distância e uma pandemia, alimentada pelo medo da perda, levaram a diretora a desenvolver a produção. Ela mesma narra em primeira pessoa a história da família e suas descobertas ao longo dessa trajetória de autoconhecimento.

Hoje em dia o casal vive em Santa Maria, e a filha em Porto Alegre. Depois de seis meses conversando apenas por chamada de vídeo, de março a setembro de 2020, a realizadora decidiu que precisava visitar os pais. Com a intuição que poderia ser a última vez, planejou e executou parte do projeto depois de ver e ler vários relatos de cineastas e escritores sobre seus pais.

Alice, que também é jornalista, conta que tanto sua mãe quanto seu pai enfrentaram grandes marcos da sociedade ao longo da vida, como a Segunda Guerra Mundial e a enchente de 1941 em Porto Alegre. A pandemia também entra na lista para ficar na história, pois ela impediu os dois de conviver com os netos e bisnetos que tanto trazem afeto e alegria.

O curta ficará disponível por 24h no canal no YouTube do projeto e em 2022 seguirá a carreira pelo circuito audiovisual.