Noite dos Museus passa a ter sede própria na região do 4º Distrito

Evento artístico famoso da cidade de Porto Alegre, que mobiliza anualmente milhares de pessoas nas ruas e em centros culturais, a Noite dos Museus passará a ter seu próprio espaço a partir da segunda quinzena de janeiro. Instalado na região do 4º Distrito (rua Almirante Tamandaré, 71), o local terá capacidade para receber até mil visitantes ao ar livre, com uma estrutura para abrigar atrações que unem arte, cultura, gastronomia, lazer, inovação e educação.

A novidade será aberta com a intenção de oferecer uma intensa programação, de quinta a domingo, com shows dos mais diferentes estilos, festivais de jazz, exposições imersivas, sessões de cinema a céu aberto, palestras e feiras criativas. Para Rodrigo Nascimento, idealizador do projeto, o principal objetivo é engajar a comunidade não apenas em uma noite, mas sim o ano inteiro, promovendo atividades que tragam importantes reflexões.

O espaço cultural fica dentro de um complexo de 3 mil metros quadrados onde será construída a sede do Instituto Noite dos Museus, projeto social que terá um prédio com salas de aula para acolher cursos gratuitos, e um espaço para o hub colaborativo Rompecabezas, empresa catalisadora de cultura e entretenimento responsável por organizar a iniciativa todos os anos.

O negócio começou em 2009 como uma produtora de shows, responsável por turnês de nomes como Carla Bruni, Fito Páez, Julieta Venegas e Fuerza Bruta no Brasil, e hoje tem múltiplas funções, atuando como um estúdio de design, uma agência de publicidade e um laboratório de inovação.

Para erguer o novo empreendimento, que também conta com estações de trabalho e um atelier para produção de cenografias e estruturas dos eventos da produtora, o investimento inicial foi de R$ 500 mil, valor que ainda deve ser ampliado com o restante da obra.

Apesar do novo espaço, a empresa irá continuar organizando anualmente a Noite dos Museus. Depois de terem realizado a iniciativa de forma virtual em 2020 em razão da pandemia de Covid-19, uma nova edição do evento já está prevista para maio de 2022, em formato presencial, com pelo menos 16 instituições culturais de Porto Alegre participantes e dezenas de atrações artísticas.