Recanto Maestro ganha um novo teatro de R$ 2,5 milhões

A Bell'Anima Produções irá inaugurar o Palco Bell'Anima, um teatro ao ar livre construído no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, no município de Restinga Seca, centro do Estado. A obra de 100m2, em formato de meia-lua, projetada pelo arquiteto italiano Enrico Torrice, terá um anfiteatro de 7,5m de pé direito e, na sua frente, uma série de 14 degraus em pedra que servirão de arquibancada para receber 450 pessoas.

O empreendimento recebeu um investimento de R$ 2,5 milhões, e a ideia da produtora é movimentar uma agenda de apresentações de concertos. A pré-inauguração ocorre hoje, às 20h30min, e contará com espetáculo inédito dos solistas Flávio Leite, Carlos Rodriguez, Paola Bess, Elisa Lopes e Angela Diel.

A Bell'Anima Produções surgiu da amizade entre o vice-presidente da Meta, Claudio Carrara, e o musicista gaúcho Vagner Cunha. Fundada em 2015, a empresa produziu mais de 25 produções, entre CDs, DVDs e espetáculos como a ópera O Quatrilho (2018) e A paixão de Dante (2021), obras autorais de Cunha. Nesta entrevista, Carrara discorre sobre os horizontes estratégicos e ideológicos da empresa, além de contar sobre como é dividir o terreno de sua residência com um teatro.

JC - O que vocês buscaram ao construir um teatro ao ar livre?

Claudio Carrara - A parte dos fundos da minha casa, no Recanto Maestro, é um morro. Numa noite, eu enxerguei um teatro ali e comecei a construir mentalmente o sonho de fazer um teatro. Aí nasceu o negócio, no ano passado. A gente encontrou um arquiteto italiano, o Enrico Torrice; encontramos um projetista acústico, que é o Gustavo Basso. Começamos a montar um time que comprou essa ideia de fazer um teatro, com um critério de excelência baseado numa acústica impecável e numa experiência de assistir um concerto no meio da natureza, onde você tem, de um lado, uma morro, e do outro lado, à frente, o vale. Então, esse é o ambiente: o sol se pondo na montanha atrás de você e o vale, onde você tem a vista pra toda aquela região da quarta colônia, na frente do palco do teatro.

JC - Qual a importância de ter um complexo cultural no centro do Estado?

Carrara - O nome dele já traz a intenção do seu idealizador, Antonio Meneghetti, quando ele batizou de Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Qual é a visão desse projeto? Hoje, conta com faculdade, várias empresas, conta com termas romanas. A visão é de construir uma experiência relativa ao homem, seja pela experiência com a natureza, seja a partir da experiência com o conhecimento, com a saúde ou com a arte. Ou seja, que a pessoa que vá lá viva uma experiência que marque ela e aquela passagem como algo de valor. A gente acredita que a arte é um instrumento para o desenvolvimento da nossa sensibilidade, da nossa inteligência, da nossa capacidade de conviver com as pessoas. Não é só o entretenimento, é um momento em que você comunica algo de valor para sua alma e pra sua inteligência. Essa é a experiência com a arte, e isso é o que queremos entregar para as pessoas que vão lá assistir o concerto.

JC - Que tipo de eventos o teatro procura abrigar?

Carrara - Uma característica que vem marcando a atuação da produção da Bell'Anima é o compromisso com a excelência e a experiência, trabalhando aberto no que se refere a estilo. Então a nossa ideia é levar desde apresentações de música brasileira, latino-americana, gaúcha, erudita, nas mais diversas formações, desde que com esse critério de impactar as pessoas no que se refere a excelência daquilo que está sendo feito, produzindo emoções nas pessoas que estão lá fruindo aquele concerto.

JC - Como você enxerga o retorno do público aos eventos culturais?

Carrara - Olha, tanto o público quanto os músicos das orquestras estão ávidos. Nesse sentido, acho que um teatro aberto favorece pela questão do distanciamento e da ventilação. Esse tipo de experiência é muito difícil de ser reproduzido de forma online. Não é só a questão do som, é todo o ambiente que ajuda a construir aquilo que vai tocar as pessoas. Tudo contribui. Não é só ligar a TV, ouvir o som e ver uma imagem, mas, sim, estar no ambiente de teatro, estar próximo dos músicos e da plateia. Tudo isso contribui com que aquela experiência seja vivenciada com emoção.

JC - Qual foi o impacto da pandemia sobre o Recanto?

Carrara - O Recanto sofreu como todas as operações, empresas e faculdades. Mas eu acredito que a gente conseguiu retomar essa dinâmica e essas atividades. Muitas coisas não pararam, como, por exemplo, a questão da Orquestra Jovem, que conseguiu uma forma de seguir dando aula para os alunos de forma remota. Eu diria que toda essa situação foi de muito aprendizado pra todo mundo. De uma forma geral, as empresas e pessoas saem marcadas, porque foi um momento muito difícil, mas mais resistentes em relação a mudar, se adaptar e encontrar outras formas de ir tocando a vida.

JC - Como você enxerga o mercado cultural para o Recanto Maestro?

Carrara - É um mercado que precisa receber investimento das lideranças empresariais, políticas e culturais. A gente tem uma tendência, por conta dos canais digitais, de massificação. Uma tendência das coisas serem muito efêmeras. O que é uma obra de arte? É algo que resiste ao tempo. Um Michelangelo, um Bach e um Beethoven: vão se passar mais de 500 anos e esses caras vão seguir sendo os mesmos, suas obras vão seguir tendo o mesmo impacto nas pessoas. Para a gente dizer que uma criação é uma obra de arte, ela tem que ter essa característica de ser universal e resistir ao tempo. Então eu acredito que é uma necessidade que a gente tem de olhar mais pra cultura, olhar mais para as artes. Enxergar a música e a arte como uma ferramenta de pedagogia, de formação das crianças, de formação dos jovens e também de formação integral das pessoas. Quanto a isso, eu acredito que a gente tem uma função de fomentar, porque é um caminho mais difícil de seguir nesse momento. Não é fácil. Mas dá pra dizer que o resultado que vemos naquilo que produzimos, seja na obra ou nas pessoas, é muito gratificante.

JC - Quais são as expectativas para o ano que vem? O que vocês já têm de eventos programados?

Carrara - Nós vamos ter, a partir de janeiro, um concerto por mês. Estamos fechando essa grade de concertos. O que nós temos, hoje, fechado e definido, é um grande concerto que vai acontecer no dia 12 de março, a partir de uma obra que estreamos, este ano, no Theatro São Pedro, que se chama A paixão de Dante - uma obra musicada pelo Vagner Cunha, com coral, orquestra, e texto do Dante Alighieri.