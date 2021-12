Projeto Miniarte define a magia como temática para a edição de 2022

O projeto Miniarte Internacional definiu o tema a ser abordado pelos artistas que aderirem à convocatória de 2022: magia. As inscrições começam a ser recebidas a partir do dia 10 de janeiro.

A iniciativa foi criada em 2003 pela artista visual e gestora cultural gaúcha Clara Pechansky, que explica que a escolha da temática se dá pela necessidade que o mundo tem, atualmente, de uma pitada de magia. Segunda ela, a mágica implica surpresa, curiosidade, idealização, fantasia, devaneio, sonhos, aspiração e inspiração.

Para 2022, o projeto já tem cidades definidas para receberem as exposições: Santa Cruz do Sul (na Casa das Artes entre os dias 5 e 31 de março), com coordenação local de Márcia Marostega e Maria Celita Scherer; e em Caxias do Sul, onde a coordenadora local será Mara Galvani, da UCS.