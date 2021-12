Bagé sedia a 12ª edição do Festival Internacional de Cinema da Fronteira

A partir desta sexta-feira (17), até o domingo (19), a cidade de Bagé irá sediar a 12ª edição do Festival Internacional de Cinema da Fronteira, que este ano acontece com o recorte temático Identidade, pertencimento e resistência. Homenageando Roger Lerina, o evento reúne oito longas nacionais e gaúchos, além de curtas em mostras competitivas internacionais e regionais.

As exibições e atividades dividem-se entre o Salão de Atos da Urcamp e o Centro Histórico Vila de Santa Thereza, sempre com entrada franca.

O evento tem início às 10h da sexta-feira com o longa coletivo [email protected] , composto por cinco episódios de documentário e ficção sobre as singularidades culturais da região de fronteira Brasil-Uruguai. Na sequência, serão apresentados ainda os filmes Máquina do desejo - 60 anos de teatro oficina (Joaquim Castro e Lucas Weglinski) e Mateína - a erva perdida (Joaquín Peñagaricano e Pablo Abdala).

No sábado é a vez de Verona (Ane Siderman), que reimagina Romeu e Julieta em Bagé; A nuvem rosa (Iuli Gerbase); e Cavalo de Santo (Mirian Fichtner e Carlos Caramez). A programação de domingo tem início com De olhos abertos (Charlotte Dafol) e depois segue com Bravos valentes - vaqueiros do Brasil (Ralf Tambke). A cerimônia de premiação, às 20h, encerra o evento no Centro Histórico Vila de Santa Thereza.

Os programas internacional e regional de curtas serão divididos entre os dois primeiros dias do evento. Os cineastas Zeca Brito e Frederico Ruas dividem a direção artística e curadoria de longas, enquanto Marilu da Luz e Marizele Garcia fizeram a seleção dos curtas.