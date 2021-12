Natal Mágico se despede com teatro e música da Usina do Gasômetro

A magia do Natal nunca acaba, mas o projeto Natal Mágico se encerra neste sábado (18) e domingo (19), na Usina Do Gasômetro, em Porto Alegre. O projeto, que se desenvolveu no espaço durante o mês de dezembro, recebe mais duas apresentações envolvendo teatro e música, além de projeções mapeadas, sempre a partir das 20h.

No sábado, a Cia Sorriso com Arte, de Santa Maria, conhecida por mesclar teatro, dança e arte circense, encena o espetáculo Clowncando. Nele, a plateia será convidada para uma viagem mágica e colorida. Já no encerramento do projeto, no domingo, a música será a protagonista através do Coral Vale dos Vinhedos, com o melhor da cultura dos imigrantes italianos. A noite contará ainda com a participação do tenor Dirceu Pastori, com um repertório que promete composições dos cancioneiros americano e italiano.

Em ambos os dias, a magia do projeto será complementada pelas projeções mapeadas produzidas pela DWR, promotora do evento. A atração consiste na projeção, na Usina do Gasômetro, em formato 3D, de uma série de locais históricos e turísticos de Porto Alegre, mescladas a elementos natalinos. Uma mensagem diretamente do Papai Noel também será exibida.

O Natal Mágico é um projeto promovido pela DWR Som, Luz & Imagem, com patrocínio do Grupo Zaffari, realização da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O evento tem apoio da Prefeitura de Porto Alegre.