Ospa encerra 2021 com Bolero de Ravel, trechos de óperas e canções de Natal

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), instituição vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), encerra a temporada 2021 com um grande concerto que reúne orquestra, Coro Sinfônico e a renomada soprano fluminense Lina Mendes no próximo sábado (18), às 17h. A regência será do maestro e diretor artístico Evandro Matté. O espetáculo acontece na Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501), e haverá transmissão gratuita ao vivo pelo canal da orquestra no YouTube . O ingresso presencial pode ser obtido na bilheteria da Casa da Ospa, mediante entrega de 1kg de alimento não perecível

No repertório, o maestro Evandro Matté destaca árias de óperas famosas, canções natalinas e uma grande favorita do público: Bolero, de Maurice Ravel. O programa inclui também árias como Quando m'en vo' soletta, da ópera La Bohéme, de Puccini; Je Veux Vivre, da ópera Romeu e Julieta, de Gounod; e Meine Lippen, da opereta Giuditta, de Franz Lehár. Essas obras terão a execução da soprano Lina Mendes.

Nas duas últimas canções do concerto, Lina ganhará a imponente companhia do Coro Sinfônico da Ospa, interpretando Oh! Happy Day, de Edwin Hawkins, e Hallelujah, sucesso do cantor canadense Leonard Cohen. Cerca de 40 cantores estarão presentes, cantando a partir dos balcões que ficam ao lado do palco.

Após este concerto, orquestra e coro sinfônico entram em recesso, sem apresentações nos meses de janeiro e fevereiro.

A Ospa segue as orientações do Governo do Estado relativas à pandemia da covid-19, que incluem ocupação reduzida da Sala Sinfônica, disponibilização de álcool gel aos visitantes, distanciamento social nos espaços de passagem e na ocupação das poltronas. Visitantes devem usar máscara durante todo o concerto.