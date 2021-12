Avançar na cultura tem editais com inscrições abertas

Dos sete editais previstos no programa Avançar na cultura, que conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, dois (FAC Artes de espetáculo e FAC Publicações) estão com inscrições abertas até janeiro e fevereiro, respectivamente. Três já estão com as inscrições encerradas (FAC Patrimônio, FAC Expressões culturais e FAC Visual), e outros dois serão lançados entre os dois primeiros meses de 2022 (FAC Filma e FAC Territórios criativos).

O projeto foi anunciado em agosto deste ano pelo governo do Estado com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento do setor. Para isso, R$ 84 milhões serão investidos, dos quais R$ 30 milhões estão assegurados para os editais do FAC, executados pelo Pró-cultura RS.

Em fase de composição da comissão julgadora, o FAC Patrimônio destina R$ 3 milhões para a seleção de projetos culturais com atividades de preservação e promoção do Patrimônio Cultural. Com R$ 2 milhões de investimento, o FAC Expressões culturais engloba projetos com atividades de capacitação, produção e promoção relacionadas às culturas populares e de artesanato. Já o FAC Visual recebe R$ 1,5 milhão para atividades que reconheçam a importância das artes visuais no desenvolvimento humano.

Com inscrições abertas até o dia 14 de janeiro, o FAC das Artes de espetáculo prevê um total de R$ 8 milhões para iniciativas que estimulem a criação autoral e promovam experiências que aproximem os artistas e o público, impulsionando a indústria criativa. Por outro lado, o FAC Publicações, com inscrições até 24 de fevereiro, tem como objetivo a seleção de ações que promovam a leitura e a literatura no RS, incentivando a construção da cidadania por meio dos livros e das produções autorais locais.

Entre os próximos editais, que serão abertos no ano que vem, temos o FAC Filmes, com R$ 12 milhões para o setor do audiovisual. Ele será lançado no mês de janeiro e conta com apoio do Instituto Estadual de Cinema. Por fim, em fevereiro, o FAC Territórios criativos prevê o investimento de R$ 2 milhões em projetos culturais do setor de criações funcionais, como design, serviços e novas mídias. Os editais em andamento podem ser acessados no site do Pró-cultura RS.