Banda ilegítimos retoma atividades com show no bar Divina Comédia

O grupo ilegítimos vai se apresentar nesta quinta-feira (16), a partir das 20h, no bar Divina Comédia (Rua da República, 649), em Porto Alegre. Os ingressos custam R$ 20,00 antecipados e R$ 25,00 na hora. Este será o primeiro show no ano, visto que a banda retomou as atividades somente em outubro devido à pandemia do novo coronavírus.

O repertório do show terá clássicos de Rolling Stones, Santana, Cream, The Doors, Jimi Hendrix, Police, Tom Petty eStone Temple Pilots, entre outras. A banda, formada em 2017, também vai aproveitar para mostrar novas músicas próprias, que foram mixadas e lançadas durante a pandemia, todas disponíveis nos canais de streaming. As influências vão do rock clássico dos anos 60/70, jazz, blues, reggae e o grunge. Estas canções irão se juntar com outras que irão integrar o primeiro álbum da ilegítimos.

O grupo ilegítimos é formado por Jeff Lee (voz e guitarra), Jimmy Azevedo (guitarra solo), Felipe Silveira (bateria) e Rafa Pestana (baixo).