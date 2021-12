Antonio Flores Quarteto fecha o ano de música instrumental no Butiá

Neste domingo (19), O Butiá realiza o último show de 2021 com Antonio Flores Quarteto. O grupo é a consolidação da experiência de Flores – integrante da Delicatessen –, que vivenciou em Kansas City todo o cenário do jazz norte-americano, além de tocar em diversos clubes locais com seu “tempero brasileiro”.

No repertório, temas autorais que trazem a influência do jazz, da música brasileira e do folclore argentino. Completam o quarteto Cristiano Ludwig (sax tenor), Miguel Tejera (baixo) e Daniel Vargas (bateria).