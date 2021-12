Agulha recebe festa Nália neste sábado em Porto Alegre

Em clima de matinê e ao ar livre, a festa Nália (antiga @quarentenalia) chega ao 4º Distrito de Porto Alegre no sábado (18), em uma edição presencial no pátio do Agulha (Conselheiro Camargo, 300), das 18h à meia-noite.

As atrações são os DJs Joelma Terto, ricktocadisco, Pitta e Canepa que apresentarão seus sets de música brasileira, de todas as épocas e estilos, com participação da hostess Graci.

Os ingressos são limitados e estão sendo vendidos apenas no formato de mesas, para 2 e 4 lugares na plataforma Sympla. Entre as regras sanitárias, só é permitida a entrada portando carteira de vacinação com esquema vacinal em dia e obrigatoriedade de máscara para circulação no local.