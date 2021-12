Luiz Tatit e Dante Ozzetti falam sobre novo álbum em evento online

O músico e professor Luiz Tatit e o compositor, arranjador e violonista Dante Ozzetti são os convidados da última edição deste ano do Obras Comentadas, projeto mensal promovido pelo Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre que realiza audições de diferentes produções musicais com comentários dos artistas envolvidos. Em bate-papo virtual conduzido pelo músico gaúcho Felipe Antunes, os artistas comentarão seu mais recente trabalho, o disco Abre a cortina, lançado no último mês de setembro para comemorar seus 25 anos de parceria musical.

Na conversa virtual, os músicos ainda falarão sobre as mais de quatro décadas de amizade, dividindo histórias inusitadas e detalhes sobre o processo de criação do disco que foi composto, produzido e gravado durante da pandemia. O evento poderá ser acompanhado gratuitamente neste sábado (18), às 16h, pelo canal do YouTube do projeto

Abre a Cortina tem repertório assinado pelos artistas paulistanos e ainda conta com participações especiais de Ná Ozzetti, Patrícia Bastos, Renato Braz, Livia Mattos e Livia Nestrovski. As canções são sempre interpretadas em duplas, algumas com Dante e Tatit, outras com um deles e convidados especiais, com exceção de Vão, só interpretada por Tatit, e Declaração, cantada apenas por Ná Ozzetti.