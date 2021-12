Denizeli Cardoso presta homenagem a Nina Simone no Ecarta Musical

Encerrando a temporada de 2021 do Ecarta Musical, a cantora e atriz Denizeli Cardoso interpreta as dores de amor e de luta da cantora norte-americana Nina Simone neste sábado (18), às 18h. O show estreia uma série de performances preparadas pela artista para homenagear uma de suas principais referências musicais.

Neste tributo, ela mostra o romantismo e a resistência das mulheres negras. Dunia Elias (teclado), Risomá Cordeiro (contrabaixo com arco), Márcio Bandeira (cajon) e Maurício Oliveira (saxofone) também estarão no palco.

YouTube O espetáculo acontece na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943) com entrada gratuita e 30 ingressos disponíveis para público presencial. As senhas serão distribuídas a partir das 17h e haverá transmissão ao vivo pelo

A porto-alegrense Denizeli, que irá interpretar as canções, tem uma trajetória de mais de 30 anos em participação em shows, filmes e peças teatrais, já tendo sido destacada como melhor atriz no prêmio Açorianos em 2017.

No repertório do espetáculo Denizeli selecionou alguns dos clássicos da cantora, compositora e ativista pelos direitos civis dos negros nos Estado Unidos. I put a spell on you, Feeling good e Nobody knows you when you're down and out estão na lista.