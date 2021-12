Festival natalino marca último evento do ano da OPEN Design

A segunda edição do OPEN Design Fest acontece no sábado (18) e domingo (19) em Porto Alegre, no Viva Open Mall (Nilo Peçanha, 3.228). O horário do evento foi estendido para esta última edição do ano, e os designers estarão apresentando e vendendo suas criações do meio-dia até às 20h30min.

Serão mais de 50 marcas, levando uma grande variedade de opções de presentes criativos, sustentáveis e desenvolvidos por designers independentes locais criteriosamente selecionados pela curadora Camila Farina. São nomes nas áreas de decoração, moda, joalheria, cosméticos, papelaria, brinquedos e utilitários em geral, com foco no design thinking, consumo consciente e nos valores da OPEN: o ecológico, o feminino e o social.

O Ateliê de Natal terá workshops e atividades para adultos e crianças. No sábado, rolam as atividades Como combinar cores nos looks - Cores análogas e complementares com Ana Paula Gradaschi, designer da marca Ana Bah (16h) e Crochê Básico, com Lívia Cravo, designer da marca Mama Noa Kids e Mama Noa Home (17h). No domingo, é a vez de Costura para quem não sabe costurar: 4 pontos para consertar suas roupas com Marina Linhares, designer da marca 93ML Upcycled Design (15h30min) e Ornamentos de biscuit para o Natal com Andreza Mosz da Muy Brincadeira Livre (17h). As inscrições podem ser feitas no local ou online pelo Sympla, com limite de 10 pessoas em cada atividade.

Para aproveitar ainda mais o clima festivo, a DJ Negra Jaque e o DJ Oster se apresentarão ao entardecer, embalando o festival e celebrando a chegada de mais um final de ano. Outra novidade deste Natal é a participação do grupo Zé Comédia Comedy Lab com números de standup, além da presença do coletivo MAG (Moda Autoral Gaúcha), que reúne marcas de moda regionais e vai promover um espaço lounge especial. No cardápio gastronômico, opções de bebidas e finger foods, como chopp, drinks, panchos e lanches oferecidos pelo Mulligan para os visitantes curtirem o festival.

Os visitantes são incentivados a trazer brinquedos, que serão destinados para crianças e adolescentes atendidos pela ONG Alvo Cultural, que atua no bairro Rubem Berta.