Matheus Cruz ministra palestra sobre a presença de negros em museus do RS

Em comemoração ao Dia do Museólogo, o Museu das Memórias (In)Possíveis irá promover sua última atividade de 2021 neste sábado (18), a partir das 10h, com a palestra online A presença do negro nos museus do RS, ministrada pelo museólogo Matheus Cruz. O tema abordado faz parte da proposta do espaço de discutir, repensar e efetivamente conduzir práticas antirracistas.

Esse diálogo é fundamental para o campo dos museus e para as práticas cotidianas de cada cidadão. O convidado é mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural e doutorando em Sociologia.

Primeiro museu virtual do Brasil com plano museológico, o Memórias (In)Possíveis é um trabalho fundado a partir da ética psicanalítica, que busca construir uma memória para as muitas vidas que correm nas margens das cidades e da história. Ele reúne histórias de violência e de violações de direitos humanos, mas também traz histórias de construções e de resistências.