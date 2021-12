TV Brasil homenageia o sambista Monarco no 'Todas as Bossas'

Em tributo ao saudoso cantor e compositor Monarco, que faleceu no último dia 11 de dezembro, aos 88 anos, no Rio de Janeiro, o programa Todas as Bossas exibe uma performance exclusiva do artista, gravada em 2018. A apresentação vai ao ar neste sábado (18), às 22h30min, na TV Brasil.

Em azul e branco, a produção da emissora pública mostra o talento de um dos maiores sambistas do País. No show, Monarco interpreta músicas próprias e também obras de outros astros como Paulinho da Viola, Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro.

Figura ilustre da Velha Guarda da Portela, o veterano emociona ao cantar um repertório de sucessos autorais que inclui Passado de glória, Coração em desalinho, Vai vadiar e Quitandeiro, além de clássicos do samba como Foi um rio que passou em minha vida.

O especial foi gravado com exclusividade pelo canal público no palco do Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro, em 26 de julho de 2018. O musical também pode ser acompanhado pelo aplicativo TV Brasil Play. O show Comemorar e Agradecer ainda está disponível no YouTube da emissora.

O espetáculo tem a participação especial do também cantor Makley Matos. Na apresentação, os artistas são acompanhados pelos músicos Afonso Machado (bandolim), Alexandre Paiva (cavaquinho), Andrea Ernest Dias (flautas), Diego Zangado (bateria e percussão), Tiago Machado (violão) e Zé Maia (baixo).