Livro do médico gaúcho André Islabão aponta para importância de se falar sobre a morte

O médico e escritor gaúcho André Islabão lança neste sábado (18), a partir das 19h, O risco de cair é voar: mors certa, hora incerta (Ballejo, 160 pág, R$ 49,00). O evento acontece no Bistrô Dona Quitanda (Félix da Cunha, 701).

A obra, que mantém um diálogo constante com a filosofia, aponta para a importância de se falar sobre a morte, e defende que viver plenamente é a melhor maneira para entender e amenizar o desconforto que o tema provoca. Diante da maior certeza da humanidade - e que, ao mesmo tempo, gera tantas incertezas - ele sugere dedicar-se a atividades prazerosas para além do trabalho, dedicar-se à família, aos amigos, à música e outras artes, à jardinagem, às viagens, à leitura, à escrita, de forma que não cheguemos frustrados ao final da jornada.

André encerra o livro prestando uma homenagem ao jornalista José Walter de Castro Alves, que morreu de câncer em fevereiro de 2020. Zé Walter, como era conhecido, foi cuidado por ele desde a descoberta da doença. No hospital, André entregou um bloco a Zé e pediu que escrevesse sobre o momento difícil e sem retorno que vivia. A relação dos dois sempre foi franca e afetuosa, assim como a relação de André com os familiares do jornalista. E Zé escreveu: O Amor Cura... E amor não me falta, texto que está no final do livro, a partir da página 145. E o poema Minha árvore guardiã – "quando chegar a hora / Do meu passamento – e sei / Que um dia vai chegar - / Quero levar comigo / O teu exemplo, tua força, / Tua imagem formosa / Para não me esquecer de voltar."

Em Porto Alegre, o livro está nas livrarias Bamboletras, Santos, Londres, Cirkula, Coralina e Ladeira. Em Pelotas e Rio Grande na Livraria Vanguarda. Em São Lourenço na Livraria Laguna.

André também é autor de Entre a estatística e a medicina da alma – Ensaios não controlados do Dr. Pirro, publicação que questiona os excessos da medicina e defende uma relação médico-paciente mais humana.