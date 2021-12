Brick de Desapegos comemora 10 anos com duas edições neste final de semana

Primeira feira de brechós e desapegos do Brasil, e um dos eventos mais tradicionais da economia criativa gaúcha, o Brick de Desapegos completa 10 anos. Para comemorar em grande estilo, duas edições serão realizadas neste final de semana, em Porto Alegre. No sábado (18), na Casa de Cultura Mário Quintana, e no domingo (19), na Rua João Telles, ambas das 11h às 20h.

No sábado, a programação contará com lounge, produção de fotos, desfile do Senac e mais de 30 expositores de moda circular, autoral e sustentável. Também haverá música e venda de cerveja artesanal. Já no domingo, serão 50 expositores e integração com o comércio local de comidas e bebidas. Haverá ainda uma comemoração especial, com parabéns e distribuição de cupcakes ao final do evento, além da exposição “10 anos do Brick”, que resgatará a trajetória da feira por meio de uma linha do tempo.

Idealizada pela publicitária Natalia Guasso, a feira tem transformado a relação dos visitantes com a moda sustentável e circular, e se consolidado como espaço de apoio ao empreendedorismo local. Ao longo desses dez anos de evento, o Brick recebeu mais de 150 mil visitantes nas 350 edições realizadas na Capital e em cidades do Interior.

"Completar 10 anos é muito legal, pois foi uma ideia que começou com desapegos e se transformou em uma das feiras mais importante do Estado. Fomos crescendo organicamente, estudando e sempre acreditando muito na parcerias, que fizeram o Brick ter esse carinho das pessoas. Ver esse crescimento até chegarmos ao negócio em si, que une tantas pessoas em torno da moda sustentável, é muito bacana", avalia Natalia.

Desde o início da pandemia, a feira ganhou ainda mais protagonismo, com o aumento da procura por brechós, e a programação foi mantida online pelo Instagram, e sendo, aos poucos, retomada presencialmente, com todos os cuidados e protocolos necessários.

Neste ano, Natália também apostou na versão híbrida da feira, com transmissões ao vivo e feiras on-line. Foto: Tato Borges/Divulgação/JC

Em 2020, o Brick se reinventou digitalmente e promoveu parcerias, que resultaram em 16 edições on-line e mais de 150 lives de vendas e conteúdo. Ao longo de 2021, o evento se transformou em uma feira híbrida, com transmissões ao vivo e feiras on-line.

No ano que vem, para marcar a nova década do evento, Natália pretende, ainda, iniciar o projeto Escola do Brick de Desapegos, no qual promoverá aulas e mentorias para repassar sua experiência sobre moda sustentável e circular, e incentivar, principalmente, o empreendedorismo feminino.

Programação do Brick de Desapegos no final de semana

Sábado (18)

Local: Casa de Cultura Mário Quintana, com Lounge Senac & Desfile

Horário: das 11h às 20h

Expositores: 30

Entrada Franca

Domingo (19)