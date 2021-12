Editora Libretos comemora 20 anos de atuação no mercado

Como forma de celebrar a longa trajetória percorrida até então pela editora Libretos, com 20 anos de história no mercado, será realizado neste sábado (18), das 14h às 18h no Espaço Amelie (Vieira de Castro, 439) o evento Libretos, 20 anos de bibliodiversidade, com exposição de livros e banners.

Fundada pela jornalista, designer e artista Clô Barcellos e pelo escritor e também jornalista Rafael Guimaraens, a Libretos atua desde 2001 na área de memória e humanidades, já tendo publicado cerca de 200 livros entre romances, contos, não-ficção, infantis, juvenis, ebooks e audiolivros, além das séries Universidade e Poche, de bolso.

Participam há 11 anos da Feira do Livro de Porto Alegre com banca própria e promovem eventos de lançamento com debates de temas de todos os seus livros.

Um dos principais compromissos da empresa sempre foi manter ativa a bibliodiversidade, lançando no mercado cada vez mais obras com temáticas de cultura negra e LGBTQIA+.

Nas comemorações de 20 anos de aniversário, a Libretos também estará até domingo (19) participando da FeirArteira no Bom Fim (João Telles, 499) com a Ong ALICE.