Diego Lopes leva canções de ex-beatles para o palco do 'Ocidente acústico'

Nesta quinta-feira (16), às 21h, o músico Diego Lopes apresenta no Ocidente acústico um show único e exclusivo: Especial Paul McCartney e George Harrison. No espetáculo, que acontece no Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), o cantor e baixista dos Acústicos & Valvulados revisita a sua maior influência musical, os Beatles, através da obra de dois de seus compositores.

Apresentando as canções que marcaram sua formação musical e aquelas que mais o influenciam no momento, Diego assume voz e violão e chama um time de convidados para tornar essa celebração ainda mais especial. Daniel Mossmann, Pedro Petracco, Bruno Neves e Carlinhos Carneiro também subirão no palco para participações especiais.

Além de celebrar a música de seus ídolos, o show também marca um novo momento na carreira solo do cantor, que ano que vem completa 40 anos de carreira na música. Algumas surpresas e novidades serão apresentadas ao público no final do espetáculo.