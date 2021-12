Espetáculo de final de ano no Theatro São Pedro apresenta jovens talentos

Sob regência do maestro Evandro Matté e da coordenadora e professora Keliezy Netto, a Orquestra Jovem Theatro São Pedro e as turmas de musicalização do projeto Vida com Arte realizam o Concerto de final de ano nesta quinta-feira (16), às 19h30min. Os ingressos gratuitos serão distribuídos na recepção do Multipalco até o dia da apresentação, das 13h30min às 18h.

Participam ainda da performance professores e músicos convidados. O repertório do espetáculo é marcado por um estilo eclético, com obras de Beethoven, Alceu Valença, Coldplay, Ana Vilela, Tim Maia, Melim, Imagine Dragons e demais canções trabalhadas pelas turmas ao longo do ano.

O projeto Vida com Arte, que participa do concerto, iniciou suas atividades em Porto Alegre em junho de 2021 com o objetivo de promover a inclusão social através do acesso ao desenvolvimento da linguagem musical e da técnica instrumental. A iniciativa oferece aulas gratuitas a 45 crianças e adolescentes nas turmas de musicalização, violino, viola e violoncelo.

Para acompanhar o espetáculo no teatro, é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação oficial. O projeto conta com Lei de Incentivo à Cultura e patrocínio da Stihl e Gerdau.