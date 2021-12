Rodrigo Vellozo e Benito di Paula se apresentam no Araújo Vianna

Isolados em casa desde o início da pandemia, Rodrigo Vellozo e Benito di Paula aproveitaram o tempo livre para explorar as conexões da relação de filho e pai. A partir disso, os cantores e compositores deram vida ao projeto audiovisual Benito Rodrigo - Em casa, contando histórias e dando novas roupagens às canções que marcaram suas carreiras.

Com a retomada das atividades presenciais, e em um cenário mais seguro para apresentações em casas de show, os músicos retornam aos palcos neste sábado (18), às 21h, para uma performance no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos estão disponíveis para compra na plataforma Sympla.

O repertório do show contempla uma setlist especial para embalar as celebrações dos 80 anos de idade de Benito, com sucessos como Retalhos de cetim, Mulher brasileira, Charlie Brown e Do jeito que a vida quer. Além disso, canções compostas por eles durante o período de isolamento também serão exibidas.