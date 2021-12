Auxílio emergencial de R$ 800 irá socorrer 5 mil trabalhadores da cultura em POA

Entidades representativas dos setores culturais poderão contar com um sopro de alívio em meio à crise financeira que vivem desde o início das medidas restritivas impostas pela pandemia. Trabalhadores do segmento, um dos primeiros a sofrer com os impactos econômicos consequentes do isolamento social e um dos últimos a poder retomar as atividades, poderão se cadastrar para participar dos processos de habilitação ao Auxílio Emergencial Giba Giba.

As regras constam em portaria publicada nesta terça-feira (14), em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre, e preveem um aposte de recursos voltados para custear despesas básicas: serão distribuídos R$ 800,00 em parcela única para 5 mil trabalhadores da cultura. De acordo com nota divulgada pela prefeitura de Porto Alegre, "o momento ainda é muito delicado para boa parte dos profissionais do segmento da cultura e dos eventos".

A portaria apresenta todas as orientações sobre o cadastramento das entidades representativas dos setores culturais para que possam participar do processo. O documento, lançado pela Prefeitura de Porto Alegre por meio da Secretaria da Cultura, organiza os trâmites relacionados a beneficiários e entidades para a distribuição do benefício, que leva o nome de um músico ativo da cultura da Capital gaúcha: Auxílio Emergencial Giba Giba.