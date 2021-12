Show de Dudu Sperb e Thiago Colombo em voz e violão no Parangolé

O cantor Dudu Sperb e o violonista Thiago Colombo apresentam o show Serenata neste sábado (18), às 20h, no Parangolé Bar e Restaurante (Lima e Silva, 240). No formato voz e violão, o repertório contempla canções de Vitor Ramil, Tom Jobim, Chico Buarque e Edu Lobo, entre outros. O couvert artístico custa R$15,00, e o espaço segue protocolos contra a pandemia.