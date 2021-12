Califórnia da Canção faz 50 anos

A TVE apresenta hoje, às 21h30min, um programa especial dedicado aos 50 anos da Califórnia da Canção Nativa e do Nativismo gaúcho. A atração traz entrevistas com músicos e pioneiros das Califórnias, além do registro em estúdio de clássicos do festival, com participações de Lu Schiavo, Elton Saldanha, Marco Aurélio Vasconcellos, Neto Fagundes e Renato Borghetti, Pirisca Grecco e Vinícius Brum.